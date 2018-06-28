Кремль и Белый дом одновременно объявят о дате встречи Путина и Трампа

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Информация о предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет объявлена в четверг одновременно Вашингтоном и Москвой, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

На пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве в среду он заявил: "Президент США попросил меня приехать (в Москву) и договориться о времени проведения личной встречи двух президентов".

"Завтра будет сделано официальное заявление одновременно по московскому и вашингтонскому времени о дне проведения этой встречи", - сказал Джон Болтон. Представитель США добавил: "Если мне повезет, я очень постараюсь и сумею не разгласить эту информацию сегодня здесь, чтобы завтра Кремль и Белый дом вместе сделали это заявление".

27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что о времени и месте проведения встречи Путина и Трампа будет объявлено в четверг. По его словам, "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США - это третья страна".

Накануне газета Politico со ссылкой на информированный американский источник сообщила, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина могут пройти в Хельсинки.

Газета отмечает, что Хельсинки "может предложить Владимиру Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу Чемпионата мира по футболу 15 июля".