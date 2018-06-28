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Вице-президент США отказался комментировать идею возвращения РФ в G7

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс не стал отвечать на вопрос журналиста о том, как он оценивает заявление президента Дональда Трампа о необходимости возвращения России в G7, сообщает агентство Bloomberg.

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Такой вопрос корреспондент агентства задал в ходе интервью с Пенсом, который ответил: "Своим видением этого я поделюсь с президентом".

Вице-президент сообщил, что в ходе планируемого российско-американского саммита будет осуждаться широкой круг вопросов, в том числе "экономические отношения между США и Россией и со странами мира".

Пенс не исключил, что на переговорах может быть поднят вопрос о "российском следе" в американских выборах, отметив, что Трамп уже поднимал его на предыдущей встрече с российским президентом, и добавил: "Я предполагаю, что он обсудит это с ним снова".

С 2014 года после присоединения Крыма к РФ западные страны отказались участвовать в работе G8, куда входила Россия, вернувшись к формату "семерки" (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) — без участия Москвы.

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Теги: Майк Пенс, США, Россия, G7

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