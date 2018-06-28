Британские министры опасаются, что саммит РФ - США ослабит единство НАТО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Члены кабинета министров Великобритании обеспокоены, что предстоящая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может сказаться на единстве НАТО в вопросах противостояния российской политике в Европе, пишет в четверг газета The Times.

"Министры обеспокоены тем, что Трамп может понизить уровень обязательств перед Европой и пойти на компромисс в вопросе обороны НАТО от российской агрессии", - отмечает издание.

Оно пишет, что "официальные представители также обеспокоены тем, что он (Трамп - ИФ) может вручить в руки Путина пропагандистскую победу, отменив или же внеся изменения в планы проведения альянсом военных учений".

По мнению газеты, "все такие действия будут способствовать кризису "группы 29", которая гарантирует безопасность Запада с 1949 года, опираясь на военную мощь США".

"Что нас нервирует, так это возможность того, что (по итогам саммита - ИФ) неожиданно может быть объявлено о "мирной сделке". Мы сможем услышать, что Трамп и Путин скажут: "А зачем нам все эти вооружения в Европе?" и договорятся об их совместном выводе", - приводит газета слова одного из министров, не называя его по имени.

Издание отмечает, что по итогам бесед с членами британского кабинета оно пришло к выводу, что в ходе встречи двух президентов могут быть достигнуты такие договоренности, как отказ США от участия в осенних учениях НАТО в Норвегии, что позволит США сэкономить значительные средства; Трамп может согласиться с "аннексией Крыма" и смягчить санкции против РФ в ответ на прекращение огня на востоке Украины.

Опасения вызывает также то, что Трамп может пойти на открытие военной базы в Польше за счет поляков, договорившись с ними на двухсторонней основе в обход НАТО.

Министры считают, что "дальнейших провокаций со стороны Москвы можно ждать по завершении чемпионата мира по футболу, причем возможно, в ближайшие шесть месяцев", говорится в публикации.

"Европейские лидеры обсудят угрозу единству Европы со стороны Трампа на саммите ЕС сегодня (в четверг - ИФ). Тереза Мэй (британский премьер - ИФ) готова присоединиться к европейской инициативе сдерживания, чтобы противостоять российским угрозам, даже если это противостояние и не будут поддерживать Соединенные Штаты", - пишет газета.