Полиция Армении заявила, что задержанный брат экс-президента законно владел оружием

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Обнаруженное у брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Александра Саргсяна и в сопровождающем его автомобиле оружие было законным, заявил начальник полиции республики Валерий Осипян.

"Мы получили информацию о наличии оружия у Саргсяна и в сопровождающем его автомобиле. Мы изначально не знали, является ли это оружие законным. Для проверки он был доставлен в полицию", - сказал Осипян журналистам в четверг.

По его словам, в результате проверки выяснилось, что оружие было законным.

"Сейчас проводятся соответствующие экспертизы", - отметил начальник полиции.

Он также заявил, что для освобождения Саргсяна каких-либо "звонков или указаний сверху не было".

В понедельник полиция Армении остановила в центре Еревана автомобиль Саргсяна и автомобиль сопровождавших его лиц. Вместе с ним в отделение полиции были доставлены еще три человека, предположительно, сотрудники охраны. Все они также были отпущены.