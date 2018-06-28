Американский авианосец "Гарри Трумэн" покинул Средиземное море

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman, CVN 75) в четверг, пройдя Гибралтарский пролив, покинул Средиземном море, следует из данных системы, отслеживающей передвижение морских судов.

Вместе с ним в Атлантику проследовали ракетные эсминцы из состава авианосной ударной группы "Форрест Шерман" (USS Forrest Sherman, DDG 98) и "Фаррагут" (USS Farragut, DDG 99), а также входивший в состав группы немецкий фрегат "Гессен" (FGS Hessen, F 221).

Перед тем как покинуть Средиземное море, 21-25 июня авианосец "Гарри Трумэн" заходил с визитом во французский порт Марсель.

Как сообщалось, 27 апреля авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая "Гарри Трумэном", вошла в Средиземное море. Начиная с 3 мая, палубная авиация "Гарри Трумэна" наносила из восточного Средиземноморья авиаудары по остаткам террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии.

Ранее предполагалось, что авианосная группа "Гарри Трумэна" после выполнения боевых задач у берегов Сирии проследует в Персидский залив.