В ДНР взорвали памятник "За оборону Иловайска"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Неизвестные взорвали памятный знак "За оборону Иловайска" на въезде в город, говорится в сообщении, распространенном в четверг МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В дежурную часть Харцызского ГО полиции поступило сообщение о том, что на въезде в город Иловайск взорван памятный знак "За оборону Иловайска", - отмечается в сообщении.

"По предварительным данным, взрыв произошел 27 июня в 22:40. Установлено, что основание конструкции памятника повреждено, а верхняя его часть разрушена полностью", - сообщили в ведомстве.

По данным МВД ДНР, части конструкции разбросаны в радиусе около 50 метров. Пока фрагментов взрывных устройств и веществ не обнаружено, проводится проверка, направленная на установление лиц, причастных к случившемуся

Ожесточенные бои за Иловайск шли между украинскими военными и ополченцами ДНР в августе-сентябре 2014 года.