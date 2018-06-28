Полиция в Турции и Испании выставила туристов из арендованных через Airbnb квартир

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Полиция в Турции и Испании выставила туристов из квартир, арендованных через Airbnb, потому что по местным законам жилье нельзя было сдавать внаем, сообщает британское издание Express.

"Полиция выставила туристов из квартир, которые они снимали в Стамбуле и в Бильбао через Airbnb, потому что жилье нельзя было сдавать внаем", - пишет сайт.

По данным издания, полицейские пришли в квартиру в Бильбао, арендованную туристкой из Великобритании, конфисковали у путешественников паспорта и вернули их после допроса. Другой турист, снимавший жилье в Стамбуле, был также удивлен неожиданному визиту полицейских. "Полицейские попросили нас освободить квартиру, забрали наши паспорта и отдали их только после того, как мы подписали какие-то документы на турецком языке", - цитирует издание путешественника.

Представители Airbnb подтвердили обращение туристов по аренде квартир через сайт. При этом в компании утверждают, что соответствующие лицензии у квартир были, и полиция не имела права выселять путешественников.

Как сообщает Express, Airbnb и другие популярные сервисы поиска и аренды жилья подвергаются критике и запретам потому, что владельцы квартир не платят налоги и кладут всю прибыль себе в карман, местным жителям становится все сложнее снимать квартиры в дорожающих из-за притока туристов центральных районах, а отели теряют потенциальных клиентов.

Сервис Airbnb уже ограничили во многих популярных у туристов городах - в Амстердаме, Стамбуле, Нью-Йорке, на испанских островах Ибице и Майорке, а также в регионе Валенсия, в Мадриде и Барселоне. В Японии действует система сдачи жилья по номеру лицензии, а в Новом Орлеане планируют ввести систему ограничений на сдачу жилья внаем туристам не более чем на 90 дней в году.