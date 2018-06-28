Помпео отправится на переговоры в Пхеньян на следующей неделе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе должен отправиться в КНДР на переговоры по вопросу денуклеаризации, пишет The Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Этот визит может стать первым контактом на высоком уровне после саммита 12 июня в Сингапуре, где встретились президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Источники рассказали газете, что Помпео отменил запланированную встречу со своим коллегой из Индии, назначенную на 6 июля, чтобы полететь в Пхеньян.

Официальное заявление об этом визите будет распространено в ближайшие дни, отметил собеседник газеты.

Помпео ранее уже дважды был в Пхеньяне, напоминает The Financial Times.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Также США и КНДР договорились, что они "обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР".