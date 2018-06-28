Небензя не нашел необходимости во взаимной любви России и США

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Россия и США не находятся в состоянии холодной войны, странам нужен прагматичный диалог, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Я не назвал бы это холодной войной, потому что это мы должны использовать для описания этого другое прилагательное. То, что сейчас происходит, это, определённо, нездоровая ситуация", - сказал Небензя на пресс-конференции в ООН.

"Нам нет необходимости любить друг друга, но нам необходимо установить нормальные прагматичные отношения", - отметил он.

Касаясь темы предстоящего саммита, намеченного на 16 июля, постпред РФ подчеркнул, что Трампу было трудно договориться о встрече с президентом России из-за ситуации внутри страны.

"Мы знаем, как было трудно для президента Трампа договориться об этой встрече из-за внутренних процессов в стране. Как мы знаем, они еще не позади", - сказал Небензя.

"Мы приветствуем то, что он наконец-то принял это решение", - добавил дипломат.