Несколько человек погибли при стрельбе в редакции газеты в Аннаполисе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Несколько человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе, столице американского штата Мэриленд, сообщает в четверг Fox News.

По данным телеканала, стрелок схвачен полицией. "Я только знаю, что один подозреваемый к настоящему моменту схвачен", - заявил окружной шериф Рон Бейтман.

Пока неизвестно, о каком количестве погибших и раненых идет речь, однако, по словам шерифа, их "много". Обстоятельства инцидента также пока не установлены.

Последняя на данный момент новость в Twitter издания была опубликована около 40 минут назад, примерно за 25 минут до того, как начали поступать сообщения о стрельбе.