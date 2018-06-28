Жертвами стрельбы в Аннаполисе стали не менее четырех человек, больше 20 ранены

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек погибли в результате нападения на редакцию газеты Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд, сообщает в четверг CBS News; не менее 20 ранены.

Местные СМИ также публикуют кадры, на которых из здания редакции выходят люди с поднятыми вверх руками.

WATCH: People seen walking out of Capital-Gazette building in Annapolis, Maryland, after reports of an active shooter. https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/a4KXTYzVMQ — CBS News (@CBSNews) June 28, 2018

Полиция на данный момент подтвердила, что на месте происшествия могут находиться другие стрелки, а также могут быть заложены бомбы, сообщает Fox News. Ранее сообщалось, что один стрелявший взят полицией.

По предварительным данным, стрельба велась из дробовика.

К месту происшествия стянуто множество полицейских, дежурят вертолеты. CBS отмечает, что в здание прибыли саперы, которые исследуют оставленный там сверток.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем, сообщила пресс-служба Белого дома