Родные моряков с пропавшей аргентинской подлодки приковали себя к забору перед зданием правительства

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Родственники моряков, пропавших вместе с аргентинской подводной лодкой San Juan в ноябре прошлого года, приковали себя к забору перед зданием правительства в Буэнос-Айресе, сообщает в четверг информагентство Associated Press.

Люди возмущены тем, что по их мнению, власти затягивают поиски субмарины. Сразу после ее исчезновения к поисково-спасательной операции присоединилось 18 государств, однако иностранная помощь к апрелю прекратилась. Сейчас правительство ищет частную компанию, которая займется поисками, однако пока не может найти достаточно компетентного исполнителя.

San Juan, на котором находилось 44 члена экипажа, перестал выходить на связь 15 ноября. Спустя две недели власти Аргентины прекратили спасательную операцию, поскольку запасов кислорода на субмарине морякам хватило бы максимум на 10 дней. Поиски продолжились, однако не принесли никаких результатов.