Стрелок из Аннаполиса повредил себе пальцы, чтобы затруднить идентификацию

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, задержанный в Аннаполисе по подозрению в нападении на редакцию газеты Capital Gazette, повредил себе кончики пальцев, чтобы сделать невозможной собственную идентификацию по отпечаткам, сообщает CBS News.

Полиция заявила, что подозреваемый - белый мужчина около 20 лет с длинными волосами. Никаких документов при нем было. Для установления его личности власти собираются использовать технологию распознавания лиц по базам данных паспортов и водительских прав.

Пока также ничего неизвестно о мотивах подозреваемого. Следователи собираются изучить его телефон и компьютер (когда и если они будет найдены), а также (после идентификации) - страницы в сосцсетях.

Между тем, по новым данным, жертвами нападения стали уже пять человек. Стрелок открыл огонь из дробовика через стеклянную дверь, сотрудники редакции пытались спрятаться от пуль на полу и под столами. Через некоторые время мужчина по неизвестным причинам прекратил стрельбу

Следователи сейчас выясняют, как подозреваемый попал в здание; существует предположение, что он находился там некоторые время перед тем, как начать атаку. При обыске в рюкзаке стрелка нашли дымовые шашки или, по другим данным, светошумовые гранаты. На место событий вызвали взрывотехников.

Пока не сообщается, был ли нападавший один. Ранее полиция предполагала, что у него могли быть сообщники.