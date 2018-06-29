Что случилось этой ночью: пятница, 29 июня

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидеры ЕС договорились на полгода продлить действие санкций против России, введенных в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе. Кроме того, на саммите было решено принять меры для ограничения потока мигрантов в страны Евросоюза.

- Установлена личность мужчины, убившего пять человек в редакции Capital Gazette в Аннаполисе. У нападавшего была многолетняя тяжба с изданием, которое он обвинял в клевете. Идентификация затянулась, поскольку стрелок повредил себе кончики пальцев, чтобы сделать отпечатки непригодными для опознания.

- Аэропорт Бали вновь закрылся из-за активизации вулкана Агунг. Из-за поднявшегося пепла отменены 450 рейсов, что отразилось на планах 75 тысяч человек.

- К украинке Ирине Баракат, которая лишилась в Сирии обеих ног и проходит лечение в Петербурге, наконец пустили семью. 7 июня она пожаловалась на "прямой линии" с Владимиром Путным на то, что отсутствие российского гражданстве не позволяет ей пригласить родных в Россию. Через две с половиной недели Баракат получила паспорт РФ, а в пятницу самолет с ее мужем и детьми приземлился в Петербурге.