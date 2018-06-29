Главные новости
В миреЛидеры ЕС договорились продлить санкции против РоссииВ миреПолиция установила личность стрелка из АннаполисаСпортГрупповой этап ЧМ-2018. Обобщение
В мире

Что случилось этой ночью: пятница, 29 июня

Продление санкций ЕС против России, стрельба в редакции газеты в Аннаполисе и закрытие аэропорта на Бали

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидеры ЕС договорились на полгода продлить действие санкций против России, введенных в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе. Кроме того, на саммите было решено принять меры для ограничения потока мигрантов в страны Евросоюза.

- Установлена личность мужчины, убившего пять человек в редакции Capital Gazette в Аннаполисе. У нападавшего была многолетняя тяжба с изданием, которое он обвинял в клевете. Идентификация затянулась, поскольку стрелок повредил себе кончики пальцев, чтобы сделать отпечатки непригодными для опознания.

- Аэропорт Бали вновь закрылся из-за активизации вулкана Агунг. Из-за поднявшегося пепла отменены 450 рейсов, что отразилось на планах 75 тысяч человек.

- К украинке Ирине Баракат, которая лишилась в Сирии обеих ног и проходит лечение в Петербурге, наконец пустили семью. 7 июня она пожаловалась на "прямой линии" с Владимиром Путным на то, что отсутствие российского гражданстве не позволяет ей пригласить родных в Россию. Через две с половиной недели Баракат получила паспорт РФ, а в пятницу самолет с ее мужем и детьми приземлился в Петербурге.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В мире
Лидеры ЕС договорились продлить санкции против РоссииЛидеры ЕС договорились продлить санкции против России
Также решено ограничить поток мигрантов в страны ЕвросоюзаПодробнее
 Полиция установила личность стрелка из АннаполисаПолиция установила личность стрелка из Аннаполиса
Он обвинял Capital Gazette в клеветеПодробнее
 Стрелок из Аннаполиса повредил себе пальцы, чтобы затруднить идентификациюСтрелок из Аннаполиса повредил себе пальцы, чтобы затруднить идентификацию
Число жертв стрельбы в редакции Capital Gazette выросло до пятиПодробнее
 Франция сняла с Керимова все обвиненияФранция сняла с Керимова все обвинения
Сенатора обвиняли в уклонении от уплаты налоговПодробнее
Путин и Трамп встретятся 16 июля в ХельсинкиПутин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
На переговорах лидеры обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношенийПодробнее
 Британские министры опасаются, что саммит РФ - США ослабит единство НАТОБританские министры опасаются, что саммит РФ - США ослабит единство НАТО
Они полагают, что американский президент может смягчить санкции и согласиться с присоединением КрымаПодробнее
 Трамп выразил уверенность в возвращении России в формат G7Трамп выразил уверенность в возвращении России в формат G7
Ранее президент США поднимал эту тему на саммите "Группы семи" в КанадеПодробнее
 Путин и Трамп ответят на вопросы журналистов после встречиПутин и Трамп ответят на вопросы журналистов после встречи
В российско-американских отношениях совместные пресс-конференции не проводились уже несколько летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Сборная Германии покидает Россию7 фото
28 июня
Сборная Германии покидает Россию
Самые необычные футбольные площадки14 фото
27 июня
Самые необычные футбольные площадки
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛидеры ЕС договорились продлить санкции против РоссииВ миреПолиция установила личность стрелка из АннаполисаСпортГрупповой этап ЧМ-2018. ОбобщениеВ миреФранция сняла с Керимова все обвиненияСпортСборные Колумбии и Японии вышли в плей-офф ЧМ-2018 из группы НВ России"ВКонтакте" вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ

Олег Навальный вышел из колонии

Причиной нападения на сотрудников газеты в Мэриленде назвали личную неприязнь

Отели Москвы во время ЧМ по футболу оказались заняты на 90%

СМИ сообщили о предложении Италии снять запрет на кредитование ЕБРР проектов в России

Что случилось этой ночью: пятница, 29 июня

Продление санкций ЕС против России, стрельба в редакции газеты в Аннаполисе и закрытие аэропорта на Бали Подробнее

К украинке, лишившейся ног в Сирии, пустили семью после "прямой линии" с Путиным

Пассажирский теплоход загорелся в Иркутске

Лидеры ЕС договорились продлить санкции против России

Лидеры ЕС договорились продлить санкции против РоссииТакже решено ограничить поток мигрантов в страны Евросоюза Подробнее

СМИ сообщили о желании Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии

Координатор штаба Навального во Владивостоке арестован на восемь суток

Полиция установила личность стрелка из Аннаполиса

Полиция установила личность стрелка из АннаполисаОн обвинял Capital Gazette в клевете Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru