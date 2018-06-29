СМИ сообщили о предложении Италии снять запрет на кредитование ЕБРР проектов в России

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Италия предлагает возобновить финансирование Европейским банком реконструкции и развития проектов в России, связанных со средним и мелким бизнесом, сообщает The Financial Times.

Соответствующее предложение планировал сделать коллегам в ходе встречи в Брюсселе премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишет газета.

ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты в июле 2014 года, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США. При этом банк не стал распродавать имеющиеся у него активы. Российские власти заявили, что банк стал инструментом внешней политики, а не институтом развития.