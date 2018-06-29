В роддомах Астаны 1 июля новорожденным подарят домбры

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Астане 1 июля пройдет благотворительная акция, посвященная недавно учрежденному Дню домбры: в двух родильных домах столицы Казахстана новорожденным подарят домбры, сообщили в пятницу в управлении внутренней политики Астаны.

"Цель данной акции - дальнейшая консолидация общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры через популяризацию казахского национального инструмента - домбры", - отмечается в сообщении.

Инициаторы акции считают, что данное мероприятие станет важным жизненным посылом для новых граждан Казахстана и для их родителей, "ведь издревле считается, если сын казахского народа не знает домбры, то он не понимает души своего народа".

Президент Казахстана 12 июля своим указом учредил новый праздник - Национальный день домбры, который будет ежегодно отмечаться в первое воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 1 июля.