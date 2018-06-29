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Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вспышка гепатита А зарегистрирована на территории нескольких районов штата Огайо, сообщает в пятницу Роспотребнадзор.

Всего сообщается о 79 подтвержденных случаях заболевания, в 58-ми из которых пострадавшим потребовалась госпитализация.

"В ходе эпидемиологического расследования установлено, что факторами риска явилось употребление наркотических средств, в том числе среди лиц без определенного места жительства, и несоблюдение правил личной гигиены. При этом есть эпидемиологическая связь со вспышками гепатита А в штатах Индиана, Кентукки, Мичиган, Западная Вирджиния, в которых с конца 2017 года зарегистрировано в общей сложности более 1,9 тыс. случаев гепатита А", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в США организованы поставка вакцин в пораженные районы, прививочная кампания, санитарно-просветительская работа, углубленные молекулярно-генетические исследования вируса.

Россиянам в ведомстве рекомендовали учитывать эту информацию при планировании поездок.

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Теги: Роспотребнадзор, США

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