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Международный аэропорт на Бали заработал в обычном режиме

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Нгурах Рай в городе Денпасар на Бали снова открыт и работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства туризма Республики Индонезия.

"В пятницу 29 июня в 10:30 утра по московскому времени Международный аэропорт Нгурах Рай был открыт и возобновил прием и отправление рейсов внутренних и международных рейсов", - говорится в сообщении.

Вулкан Агунг на острове Бали активизировался в четверг, 28 июня, выбросив столб пепла на высоту 2,5 тыс. метров. В 23:00 по местному времени аэропорт был временно закрыт.

"Власти острова рекомендуют всем отдыхающим внимательно относиться к официальной информации от менеджмента отелей и запрашивать необходимую информацию по работе аэропорта и расписанию рейсов. Туристам, чьи рейсы были отменены из-за активности вулкана Агунг, будут предложены специальные цены для проживания в отелях Бали", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в Совете по туризму острова Бали, путешественники находятся вне опасности. Территория отчуждения обозначена специалистами-вулканологами в радиусе 4 км от вершины вулкана, тогда как основные туристические зоны находятся в противоположной части острова. Также они рекомендовали туристам, желающим продолжить свое путешествие по Индонезии, рассмотреть вариант поездки на автобусе или пароме до острова Ява, города Сурабайя (время в пути от Денпасара составит около 12 часов).

Вулкан Агунг начал извергаться на Бали в ноябре 2017 года, вулканический пепел поднялся на высоту 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Из-за появления облака пепла несколько дней был закрыт международный аэропорт Денпасара из-за образовавшегося над ним облака пепла. В связи с отменой нескольких сотен рейсов на острове застряли десятки тысяч иностранных туристов. Зарубежный турпоток на остров после этого начал снижаться, поэтому власти Индонезии попросили отельеров предложить скидки в 40-50% для привлечения туристов.

Извержение вулкана Агунг на Бали

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Теги: Бали, Нгурах Рай

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