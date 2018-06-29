Болгария, Сербия и Венгрия будут развивать свои газовые сети для продления "Турецкого потока"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Болгария, Сербия и Венгрия приняли решения о развитии газотранспортных сетей для продления "Турецкого потока", сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Что касается потоковой схемы для газа, который будет транспортироваться через морской трубопровод "Турецкий поток": в настоящее время в Болгарии, Сербии и Венгрии приняты решения о развитии национальных газотранспортных сетей", - сказал он.

"Соответственно, Болгария приняла решение о развитии болгарской газотранспортной сети. Это зона ответственности болгарского газотранспортного оператора и болгарского регулятора. Эти решения приняты в строгом соответствии с действующим европейским энергетическим законодательством. Поэтому газ по "Турецкому потоку" в начале 2020 года, после того, как будет выведен на проектную мощность "Турецкий поток", может пойти в газотранспортной системы соответственно Болгарии, Сербии и Венгрии", - сказал он.

"Точную дату я вам не назову, но абсолютно точно - ввод в эксплуатацию и первой, и второй нитки "Турецкого потока - до конца 2019 года", - сказал он.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка и заработает в 2019 году, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром").