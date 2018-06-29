Туристы в Австралии напоили квокку ароматизированной водкой

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Туристы напоили короткохвостного кенгуру (квокка) водкой со вкусом коктейля Пина Колада в Австралии на острове Роттнест, сообщает Daily Mail.

"В Instagram опубликовано видео, на котором турист угостил квокку водкой со вкусом коктейля Пина Колада на острове Роттнест. Видео снимала спутница путешественника", - пишет сайт.

Ролик вызвал широкий общественный резонанс в сети, интернет-пользователи требовали наказания для мужчины. При помощи камер видеонаблюдения его нашли, оштрафовали на $150 и лишили возможности впредь посещать остров. Судьба квокки, которую напоил турист, неизвестна.

Организация по охране животных Австралии призвала посетителей острова не кормить квокк. "Любые продукты, которые не входят в их рацион, могут быть очень опасны для них, а алкоголь может быть смертельным для маленького зверька", - цитирует издание представителей организации.

В последние годы туристы неоднократно нарушали установленные правила относительно квокк. Так, в 2015 году два французских путешественника были оштрафованы на $4 тыс. каждый за разведение огня с помощью аэрозольного баллончика рядом со зверьком. В том же году 18-летний турист был оштрафован на $2,5 за то, что он подбросил животное в воздух.

В соответствии с законодательством страны жестокое обращение с животными облагается штрафами до $50 тыс. и тюремным заключением до 5 лет. За кормление животных без разрешения также полагается штраф до $20 тыс.

Квокка (короткохвостный кенгуру) - это маленький травоядный зверек, беззащитный перед хищниками, обитает только в некоторых районах Западной Австралии на небольших островах Балд, Роттнест, Пингвин. Квокка относится к исчезающим видам животных.