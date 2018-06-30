Что случилось этой ночью: суббота, 30 июня

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Приморский край приготовит новое место работы для бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова. Врио губернатор края предложил кандидатуру Пучкова на пост сенатора.

- Американская разведка объявила, что КНДР ускорила производство ракетного топлива. Это случилось на фоне потепления отношений США и Северной Кореи.

- Бывший генеральный директор ГЛОНАСС Андрей Жерегеля возглавит Объединенную ракетно-космическую корпорацию. Это случится 2 июля.

- В субботу в Москве и Московской области пройдет сильный шторм, из-за которого не будет работать фан-зона чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах.