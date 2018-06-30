В США прошли акции протеста против миграционной политики Трампа

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Демонстрации, направленные против миграционной политики, которую проводит президент США Дональд Трамп, проходят в субботу во всех 50 штатах страны, передает американский телеканал CNN.

Среди требований протестующих - отказ от политики разъединения семей иммигрантов, освобождение задержанных и прекращение в отношении них следствия из-за незаконного пересечения границы, а также отказ от так называемой политики "нулевой терпимости".

По данным издания USA Today, протесты проводятся под лозунгом "Соединим семьи" во всех штатах. В каждом из 50 штатов проводится в субботу минимум одно мероприятие, а во многих штатах - по несколько десятков подобных демонстраций - в частности, в Техасе и Массачусетсе.

'Say it loud, say it clear refugees are welcome here.' New Yorkers protest against the separation of migrant families at the border pic.twitter.com/MfYQOQ6NIG — Jennie Matthew (@jenniematthew) 30 июня 2018 г.

В Калифорнии, как ожидается, пройдет около 80 небольших мероприятий, направленных на привлечение внимание общественности к проблеме защиты семей мигрантов.

Политика "нулевой терпимости" администрации Трампа в отношении нелегальных мигрантов остро критикуется как в США, так и за пределами страны.