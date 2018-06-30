В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Донецкий в Донбассе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины ведут обстрел населенного пункта Донецкий в Донбассе, есть разрушения, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, обстрел с украинской стороны ведется с применением минометов калибра 120 мм, БМП-1, гранатометов АГС и стрелкового оружия. По предварительной информации, в результате обстрела в частном доме загорелась летняя кухня и гараж.

"Из-за непрекращающихся провокаций МЧС не может выехать на место пожара", - добавил Марочко.

В свою очередь, пресс-центр украинского штаба операции объединенных сил (ООС) сообщил на своей странице в фейсбуке, что по состоянию на 18.00 противник нарушил режим прекращения огня в Донбассе два раза. По данным пресс-центра, днем противник вел огонь в районе Красногоровки из стрелкового оружия, а также выпустил две мины калибром 120-мм по позициям ВСУ неподалеку от Гнутово. На других направлениях днем было тихо.

"Потерь среди наших военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

В штабе ООС заверили, что украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе проведения боевых действий.