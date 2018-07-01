Главные новости
СпортСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналЭкономикаПольская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и Турцию
В мире

США заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсенала

Есть обновление от 07:21

Пхеньян заявляет, что обладает меньшим количеством боеголовок, чем полагают разведслужбы

США заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсенала
Архивное фото
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Представители американской разведки, основываясь на полученных новых данных, пришли к выводу, что КНДР не намерена полностью уничтожить свой ядерный арсенал, пытаясь скрыть часть имеющегося оружия, сообщила газета Washington Post.

"Свидетельства, собранные на волне договоренностей сингапурского саммита от 12 июня, указывают на подготовку Северной Кореи к тому, чтобы ввести США в заблуждение по поводу количества имеющихся у нее ядерных боеголовок и скрыть существование секретных объектов по производству материалов для атомных бомб, заявляют официальные представители (разведки - ИФ)", - говорится в сообщении издания.

По оценкам американских разведслужб, КНДР располагает 65 ядерными боеголовками, официальный Пхеньян объявляет о том, что их значительно меньше.

Как пишет газета, в Северной Корее помимо известного ядерного реактора в Йонбене существует также секретный ядерный центр Кангсон, который по своим возможностям производства ядерных материалов превосходит йонбеньский.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, КНДР

Новости по теме

В мире
США заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсеналаСША заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсенала
Пхеньян заявляет, что обладает меньшим количеством боеголовок, чем полагают разведслужбыПодробнее
 Посол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой ТрампаПосол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой Трампа
Дипломат сообщил, что покинет Таллин через месяцПодробнее
 КНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектахКНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектах
Власти страны объявляли, что разработали межконтинентальные ракеты, способные долететь до территории СШАПодробнее
 Трамп ответил на вопрос о российском КрымеТрамп ответил на вопрос о российском Крыме
Ответ президента США противоречит словам посла в РоссииПодробнее
ЕС призвал РФ признать ответственность за сбитый над Донецком "Боинг"ЕС призвал РФ признать ответственность за сбитый над Донецком "Боинг"
Ранее международная следственная группа заявила, что самолет был сбит ЗРК "Бук", привезенным из-под КурскаПодробнее
 Лидеры ЕС договорились продлить санкции против РоссииЛидеры ЕС договорились продлить санкции против России
Также решено ограничить поток мигрантов в страны ЕвросоюзаПодробнее
 Полиция установила личность стрелка из АннаполисаПолиция установила личность стрелка из Аннаполиса
Он обвинял Capital Gazette в клеветеПодробнее
 Стрелок из Аннаполиса повредил себе пальцы, чтобы затруднить идентификациюСтрелок из Аннаполиса повредил себе пальцы, чтобы затруднить идентификацию
Число жертв стрельбы в редакции Capital Gazette выросло до пятиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналЭкономикаПольская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и ТурциюВ РоссииВ Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57В миреТрамп ответил на вопрос о российском КрымеСпортФутболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в Испании

Южная Корея и КНДР возобновили работу линии связи между военными кораблями

Канада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров

Канада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаровКитай снижает пошлины на импорт автомобилей и ряд товаров повседневного спроса Подробнее

США заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсенала

США заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсеналаПхеньян заявляет, что обладает меньшим количеством боеголовок, чем полагают разведслужбы Подробнее

Белый дом заявил об обещании короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти

Иран приступил к разработке мер противодействия американским санкциям

В России выросли акцизы на сигареты

Испанцы спасли почти 60 мигрантов в Средиземном море

Власти Италии и Мальты не пускали лодку мигрантами в свои гавани Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F5Испания Испания– : –17:00Россия Россия17:008F6Хорватия Хорватия– : –21:00Дания Дания21:00