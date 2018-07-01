Южная Корея и КНДР возобновили работу линии связи между военными кораблями

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Линия связи между военно-морскими силами и военными кораблями Южной Кореи и КНДР, прерванная 10 лет назад, была восстановлена в воскресенье, сообщили южнокорейское министерство обороны.

В сообщении отмечается, что пробный сеанс связи между патрульным кораблем ВМС Северной Кореи и ВМС Южной Кореи был успешно осуществлен в воскресенье.

Договоренность о восстановлении линии связи была достигнута в рамках саммита двух корейских государств в апреле как одна из мер по снижению военной напряженности.