Американский комик заявил, что дозвонился до Трампа под видом сенатора

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американский комик Джон Мелендес известный как "Заика Джон" заявляет, что ему удалось дозвониться до президента США Дональда Трампа, и тот перезвонил ему из своего самолета.

"Я в шоке. Мы просто пошутили, я же комик. Я не могу поверить, что нам понадобилось всего полтора часа, чтобы поговорить с Джаредом Кушнером (советник президента - ИФ) и Дональдом Трампом, когда они были на борту №1", - приводит CNN слова Мелендеса.

Комик выдавал себя за сенатора Боба Менендеса, и сообщается, что Трамп поздравил собеседника с завершением расследования дела о коррупции против него, по которому он был оправдан. Также президент рассказал "Менендесу", что он выдвинет нового кандидата в члены Верховного суда США в течение 10-14 дней.

Мелендес признался, что не слишком разбирается в политике, так что собеседникам было было просто его разоблачить.

"Все что им нужно было сделать, что спросить меня, к какой партии принадлежит сенатор или какой штат он представляет. Я не знаю этого! Но они не спрашивали", - признался комик.

Он рассказал, что сначала позвонил под своим настоящим именем, но в Белом доме ответили, что Трамп занят. Тогда он перезвонил от имени помощника сенатора.

"Я изобразил худших британский акцент в истории", - рассказал Мелендсе, которому в администрации президента пообещали перезвонить.

В результате Трамп ему действительно перезвонил из самолета, а комик даже не стал менять голос и изображать акцент.

"Президент хочет быть доступен для общества, он хочет, чтобы у них была возможность связаться с ним. Обратной стороной этого является тот факт, что порой каналы общения оказываются слишком доступны и случаются подобные инциденты", - сообщили в Белом доме.