Автобус с 53 пассажирами опрокинулся в кювет на Украине

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Дубенском районе Ивано-Франковской области Украины перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 53 человека.

Автобус, который следовал по маршруту Яремче-Киев, съехал в кювет и опрокинулся. На момент происшествия в нем находились 53 человека.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что одна группа спасателей сняла клеммы с аккумулятора автобуса для предупреждения угрозы короткого замыкания и возгорания машины. Другая группа помогла нескольким пассажирам покинуть перевернутый автобус, и передала их работникам скорой медицинской помощи.