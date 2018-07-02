Глава МВД Германии собрался в отставку из-за разногласий с Меркель по мигрантам

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава МВД Германии Хорст Зеехофер на фоне разногласий с канцлером Ангелой Меркель по миграционной политике намерен подать в отставку, сообщает в воскресенье агентство DPA со ссылкой на источники в президиуме Христианско-социальной партии (ХСС).

В воскресенье в Мюнхене проходит заседание президиума партии, сообщается, что Зеехофер заявил на заседании о своем намерении подать в отставку с постов главы МВД и председателя ХСС.

В минувшую пятницу по итогам саммита ЕС в Брюсселе Меркель заявила, что договорилась о ряде решений миграционного кризиса на уровне ЕС, в том числе о том, что Греция и Испания будут забирать назад беженцев из Германии, уже зарегистрированных и сдавших отпечатки пальцев в этих двух странах.

Изначально Зеехофер поставил канцлеру ультиматум и заявил, что в случае, если приемлемых договоренностей по мигрантам на саммите ЕС достигнуто не будет, он воспользуется своими полномочиями главы МВД и даст указание с 1 июля не пропускать в ФРГ мигрантов, зарегистрированных в других странах. Меркель с такой перспективой была не согласна и вела переговоры на саммите с целью такой ход развития событий предотвратить.

По ее мнению, результата ее переговоров в Брюсселе должно быть достаточно для того, чтобы Зеехофер отказался от реализации своих планов 1 июля. "В сумме все то, о чем мы в целом договорились, этому равнозначно", - сказала она в воскресенье, отвечая на вопрос, удалось ли выполнить требования ХСС. При этом она добавила, что выражает свое личное мнение.

"Это мое личное восприятие. ХСС, конечно, должен решать для себя", - сказала канцлер.