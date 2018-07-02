Представители США и КНДР провели переговоры в демилитаризованной зоне

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Делегации США и КНДР провели переговоры в демилитаризованной зоне в южнокорейской деревне Пханмунджом, где ранее прошла встреча лидеров двух Корей, сообщает в воскресенье CNN.

Команду американских представителей возглавлял посол США на Филиппинах Сун Ким, принимавший участие в переговорах Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Эти переговоры стали первым контактом Вашингтона и Пхеньяна после завершения саммита в Сингапуре, в ходе которого лидеры США и КНДР подписали совместный документ. На нынешних переговорах обсуждалось осуществление достигнутых договоренностей.

Ранее пресса сообщала, что на следующей неделе, как ожидается, на переговоры в КНДР отправится госсекретарь США Майк Помпео.