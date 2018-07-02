Мэром Мехико впервые может стать женщина

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Клаудия Шейнбаум, представляющая коалицию левых сил, избрана мэром Мехико, свидетельствуют данные экзит-полов состоявшихся в стране всеобщих выборов.

Она по результатам опросов голосовавших набирает от 47,5 до 55,5% голосов избирателей.

Всеобщие выборы прошли в Мексике в воскресенье. На них избирались президент страны, депутаты парламента, губернаторы ряда мексиканских штатов и мэров ряда городов.

Избирательные участки уже закрылись на большей части территории Мексики, однако тем избирателям, которые все еще оставались на участках на момент официального закрытия, дана возможность проголосовать, сообщает мексиканская пресса.

За пост главы государства вели борьбу четыре кандидата. Один из них - 64-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор - является лидером альянса "Вместе сотворим историю", состоящим из нескольких движений и партий - Партии труда, Партии Социальная солидарность и из Движения за национальное возрождение. Именно Обрадор, по мнению многих наблюдателей, является фаворитом выборов.

По итогам экзит-полов, он лидирует в избирательной гонке, набирая 39,2% голосов. На втором месте идет Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" с 37,3% голосов, замыкает "тройку" лидеров, набирая 17,7%, представитель коалиции "Все за Мексику" Антонио Мид.

Ожидается, что первые официальные данные будут оглашены в 23:00 местного времени (07:00 мск), в то время как окончательные могут появиться в течение трех последующих дней.