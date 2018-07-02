Главные новости
СпортСборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018СпортСборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018В РоссииМитинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФО
В мире

Мэром Мехико впервые может стать женщина

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Клаудия Шейнбаум, представляющая коалицию левых сил, избрана мэром Мехико, свидетельствуют данные экзит-полов состоявшихся в стране всеобщих выборов.

Она по результатам опросов голосовавших набирает от 47,5 до 55,5% голосов избирателей.

Всеобщие выборы прошли в Мексике в воскресенье. На них избирались президент страны, депутаты парламента, губернаторы ряда мексиканских штатов и мэров ряда городов.

Избирательные участки уже закрылись на большей части территории Мексики, однако тем избирателям, которые все еще оставались на участках на момент официального закрытия, дана возможность проголосовать, сообщает мексиканская пресса.

За пост главы государства вели борьбу четыре кандидата. Один из них - 64-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор - является лидером альянса "Вместе сотворим историю", состоящим из нескольких движений и партий - Партии труда, Партии Социальная солидарность и из Движения за национальное возрождение. Именно Обрадор, по мнению многих наблюдателей, является фаворитом выборов.

По итогам экзит-полов, он лидирует в избирательной гонке, набирая 39,2% голосов. На втором месте идет Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" с 37,3% голосов, замыкает "тройку" лидеров, набирая 17,7%, представитель коалиции "Все за Мексику" Антонио Мид.

Ожидается, что первые официальные данные будут оглашены в 23:00 местного времени (07:00 мск), в то время как окончательные могут появиться в течение трех последующих дней.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Мексика, Мехико

Новости по теме

В мире
Власти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевыВласти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевы
Учения не связаны с состоянием здоровья Елизаветы II, это лишь отработка планаПодробнее
 ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили группу беспилотниковПВО авиабазы Хмеймим уничтожили группу беспилотников
По оценкам специалистов, для уничтожения дронов около авиабазы российские военные, вероятно, используют комплексы "Панцирь-С"Подробнее
 Американский комик заявил, что дозвонился до Трампа под видом сенатораАмериканский комик заявил, что дозвонился до Трампа под видом сенатора
В Белом доме поверили фальшивому акценту и впоследствии признали, что подобный инцидент произошелПодробнее
 США заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсеналаСША заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсенала
Пхеньян заявляет, что обладает меньшим количеством боеголовок, чем полагают разведслужбыПодробнее
Трамп вновь подверг критике иммиграционное законодательство СШАТрамп вновь подверг критике иммиграционное законодательство США
Он предложил незамедлительно депортировать нелегалов обратноПодробнее
 Посол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой ТрампаПосол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой Трампа
Дипломат сообщил, что покинет Таллин через месяцПодробнее
 КНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектахКНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектах
Власти страны объявляли, что разработали межконтинентальные ракеты, способные долететь до территории СШАПодробнее
 Трамп ответил на вопрос о российском КрымеТрамп ответил на вопрос о российском Крыме
Ответ президента США противоречит словам посла в РоссииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018СпортСборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018В РоссииМитинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФОВ миреВласти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевыВ миреАмериканский комик заявил, что дозвонился до Трампа под видом сенатораМоскваПрохладная погода сохранится в Москве в течение недели

Представители США и КНДР провели переговоры в демилитаризованной зоне

Авиазавод "Прогресс" собрался запустить серийное производство Ка-62 в 2018-2019 годах

В Мексике завершилось голосование на всеобщих выборах

ЛДПР выдвинула своего кандидата в губернаторы Хабаровского края

Тренер сборной Хорватии пообещал сложную и зрелищную игру с Россией

Глава МВД Германии собрался в отставку из-за разногласий с Меркель по мигрантам

Вступили в силу поправки в закон о нетрезвом вождении

Сборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018

Сборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018В 1/8 финала хорваты по пенальти победили команду Дании Подробнее

Король и премьер Испании выразили поддержку своей сборной после матча с Россией

После матча Испания - Россия болельщики вышли из "Лужников" за 1 час 15 минут

Канада ввела пошлины на сталь и кетчуп из США

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ9 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F5Испания Испания1 (3) : 1 (4)Матч завершенРоссия РоссияМатч завершенИгнашевич (12, в свои ворота) - Дзюба (41, с пенальти)подробнее8F6Хорватия Хорватия1 (3) : 1 (2)Матч завершенДания ДанияМатч завершенМанджукич (4) - Йоргенсен (1)подробнее