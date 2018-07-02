Главные новости
В миреСоперники признали победу Обрадора на выборах президента Мексики2июляВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 2 июляСпортСборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018
В мире

Больше всего журналистов с начала 2018 года погибло в Афганистане

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Наибольшее число журналистов в 2018 году было убито на территории Афганистана, сообщает международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), базирующаяся в Нью-Йорке.

Согласно последним данным организации, из 33 журналистов, погибших в нынешнем году в мире, 10 приходится на Афганистан. В Сирии погибли пять представителей СМИ, в США - четыре, в Индии - три.

По два журналиста погибли за этот период в Колумбии, Израиле и палестинских территориях, Мексике, Йемене, по одному представителю СМИ были убиты в Бразилии, Никарагуа и Словакии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Афганистан
В мире
Соперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиСоперники признали победу Обрадора на выборах президента Мексики
Кандидат от коалиции левых сил обошел остальных с большим отрывомПодробнее
 Власти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевыВласти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевы
Учения не связаны с состоянием здоровья Елизаветы II, это лишь отработка планаПодробнее
 ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили группу беспилотниковПВО авиабазы Хмеймим уничтожили группу беспилотников
По оценкам специалистов, для уничтожения дронов около авиабазы российские военные, вероятно, используют комплексы "Панцирь-С"Подробнее
 Американский комик заявил, что дозвонился до Трампа под видом сенатораАмериканский комик заявил, что дозвонился до Трампа под видом сенатора
В Белом доме поверили фальшивому акценту и впоследствии признали, что подобный инцидент произошелПодробнее
США заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсеналаСША заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсенала
Пхеньян заявляет, что обладает меньшим количеством боеголовок, чем полагают разведслужбыПодробнее
 Трамп вновь подверг критике иммиграционное законодательство СШАТрамп вновь подверг критике иммиграционное законодательство США
Он предложил незамедлительно депортировать нелегалов обратноПодробнее
 Посол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой ТрампаПосол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой Трампа
Дипломат сообщил, что покинет Таллин через месяцПодробнее
 КНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектахКНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектах
Власти страны объявляли, что разработали межконтинентальные ракеты, способные долететь до территории СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСоперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 2 июляСпортСборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018СпортСборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018В РоссииМитинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФОВ миреВласти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевы

Митрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры Москвы

Власти Узбекистана попытаются вернуть из Швейцарии средства Гульнары Каримовой

Усадьба XIX века сгорела на Псковщине

Звезда НБА ЛеБрон Джеймс подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс"

Звезда НБА ЛеБрон Джеймс подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс"Баскетболист подписал 4-летний контракт на сумму $154 млн Подробнее

Император Японии прекратит появляться на публике из-за плохого самочувствия

Больше всего журналистов с начала 2018 года погибло в Афганистане

Мексиканские болельщики пообещали свой автобус музею военной техники на Урале

Врио руководителя Росморречфлота назначена Надежда Жихарева

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне вновь оказался ниже критической отметки

Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП в Липецкой области

Добыча нефти в РФ в июне опустилась на 4,7% ниже исходной точки ОПЕК+

Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"

Нефть Brent резко подешевела до $78,15 из-за заявлений Трампа

Новый президент Мексики пообещал дружить с США и бороться с преступностью

На дне бухты Золотой Рог во Владивостоке нашли около 100 боеприпасов

В США испытали новую ядерную бомбу

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 июля

Новый президент Мексики, отставка главы МВД Германии и переговоры США с КНДР Подробнее

В мэрии рассказали о популярности велопроката у москвичей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F3Бразилия Бразилия– : –17:00Мексика Мексика17:008F4Бельгия Бельгия– : –21:00Япония Япония21:00