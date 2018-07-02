Цыганка убита в украинском Закарпатье

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Украинская полиция устанавливает лиц, причастных к убийству 30-летней цыганки в городе Берегово в Закарпатской области Украины.

"Вчера, 1 июля, на линию "102" поступило сообщение об обнаружении женщины без сознания на одной из улиц Берегово. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентки не удалось. На шее 30-летней жительницы Берегово обнаружены ранения", - сообщает отдел коммуникации полиции в Закарпатской области в понедельник.

По данному факту открыт уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к убийству.

"На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией. Дополнительную информацию по уголовному производству полиция сообщит позже", - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание Мukachevo.net со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Закарпатья, погибшая женщина была цыганкой.

Вечером 23 июня после нападения на цыганский табор под Львовом один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе 10-летний ребенок.

25 июня сотрудники правоохранительных органов сообщили о задержании восьми человек, в том числе организатора нападения; большинству задержанных - 16-18 лет, они ученики местной школы и профтехучилища. Задержанные признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".

Полиция объявила подозрение семи несовершеннолетним по ст.296 (хулиганство), а 20-летнему организатору нападения - по ст.115 (преднамеренное убийство группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины.