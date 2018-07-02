В мире

Партнер "Натали Турс" в Испании аннулировал брони компании

Есть обновление от 11:32

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Принимающий клиентов "Натали Турс" в Испании компания W2Meet в пятницу остановила сотрудничество с туроператором и начала аннулировать заказы, сообщил президент компании Владимир Воробьев в фейсбуке.

"В пятницу ближе к вечеру в связи с финансовыми разногласиями наш испанский партнер W2Meet остановил с нами сотрудничество и приступил к аннуляции заказов. Для того чтобы не создавать дополнительных проблем, были приняты решения остановить чартерные программы в Испанию и отказаться от мест по ряду направлений", - отметил он. "Соответствующая информация была оперативно доведена до рынка, что позволило избежать серьезных осложнений в аэропортах вылета, прилета и на курортах. Рейсы улетели с односторонней загрузкой, все туристы были вывезены домой. В течение недели будут вывезены туристы, остающиеся на курортах", - сообщил он.

"Компания в настоящий момент продолжает отправлять туристов на базе регулярных рейсов по всем направлениям, кроме Испании, где предполагается в кратчайшие сроки осуществить замену партнера. В связи с тем, что W2Meet реализовывал нам отели и по ряду других направлений, мы в оперативном режиме осуществляем замену этих отелей на отели от других поставщиков", - добавил глава "Натали Турс".

Просьба о поддержке

Воробьев также обратился за поддержкой к партнерам - принимающим компаниям в разных странах и российским турагентствам, попросив у них "понимания и терпения".

"За два дня ко мне обратились многие из Вас со словами поддержки и предложениями помощи. В эти непростые дни мы действительно в ней нуждаемся", - написал он.

"Нам нужна в первую очередь ваша вера в то, что компания с 25-летним опытом и самыми передовыми на российском рынке технологиями в состоянии справится вместе с вами с возникшими трудностями. Нам нужна поддержка агентств с продажами, без них ни один бизнес не сможет просуществовать долго. Нам нужна самоотверженная работа сотрудников в течение нескольких недель, пока мы вынуждены заниматься многочисленными корректировками. Нам нужно понимание и терпение партнеров в различных странах, которые сделали ставку на российский рынок и "Натали Турс" и которых мы не можем подвести", - отметил он.

По его словам, не подвести клиентов и компенсировать им потери можно только "объединив усилия сотрудников агентств, "Натали Турс", партнеров на курортах".

"Приношу извинения клиентам, родным, друзьям, сотрудникам "Натали Турс" и бизнес партнеров. Верю, что вместе мы сможем преодолеть трудности", - написал он.

Отмена чартерных программ

"Натали Турс" в пятницу сообщила своим агентствам, что начиная с 30 июня отменяет чартерные программы в шесть городов Испании, Италии и Турции. Воробьев объяснил это порталу "Интерфаксу" тем, что хочет сократить убытки, которые приносят компании недозагруженные чартерные рейсы. Он заверил, что вывозные рейсы оплачены, и туристы будут только вывозиться с курортов.

"Натали Турс" - один из старейших российских туроператоров, создан в 1992 году Воробьевым. Основным направлением деятельности компании была Испания. Сейчас, по словам Воробьева, туроператор отправляет туристов по 55-и направлениям. Долгое время компания занимала лидирующие позиции на туроператорском рынке, в некоторые годы она входила в пятерку крупнейших компаний этого профиля.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Натали Турс, Испания

Новости по теме

В мире
Соперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиСоперники признали победу Обрадора на выборах президента Мексики
Кандидат от коалиции левых сил обошел остальных с большим отрывомПодробнее
 Власти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевыВласти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевы
Учения не связаны с состоянием здоровья Елизаветы II, это лишь отработка планаПодробнее
 ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили группу беспилотниковПВО авиабазы Хмеймим уничтожили группу беспилотников
По оценкам специалистов, для уничтожения дронов около авиабазы российские военные, вероятно, используют комплексы "Панцирь-С"Подробнее
 Американский комик заявил, что дозвонился до Трампа под видом сенатораАмериканский комик заявил, что дозвонился до Трампа под видом сенатора
В Белом доме поверили фальшивому акценту и впоследствии признали, что подобный инцидент произошелПодробнее
США заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсеналаСША заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсенала
Пхеньян заявляет, что обладает меньшим количеством боеголовок, чем полагают разведслужбыПодробнее
 Трамп вновь подверг критике иммиграционное законодательство СШАТрамп вновь подверг критике иммиграционное законодательство США
Он предложил незамедлительно депортировать нелегалов обратноПодробнее
 Посол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой ТрампаПосол США в Эстонии решил подать в отставку из-за несогласия с политикой Трампа
Дипломат сообщил, что покинет Таллин через месяцПодробнее
 КНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектахКНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектах
Власти страны объявляли, что разработали межконтинентальные ракеты, способные долететь до территории СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Москва"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра МосквыВ миреСоперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиСпортСборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018В миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 2 июляСпортСборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018В миреВласти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевы

Полицейские вернули иракцу забытую в московском такси сумку

Россия празднует победу сборной

Россия празднует победу сборной13 фото

Украинский омбудсмен Денисова вернулась из России в Киев

В АТОР дали рекомендации клиентам "Натали Турс" и "Аврора БГ"

Суд прекратил производство по иску Митрохина к партии "Яблоко"

"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра Москвы

"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра МосквыВ партии сослались на нехватку времени для созыва новой конференции Подробнее

Митрохин прокомментировал свой выход из предвыборной гонки

Партнер "Натали Турс" в Испании аннулировал брони компании

Кражу рюкзака у уругвайского болельщика в Петербурге раскрыли за две недели

Суд отклонил жалобу Минобороны РФ на частичное удовлетворение иска к "Сухому"

Мохаммед Салах подписал новый 5-летний контракт с "Ливерпулем"

Каждый десятый россиянин заявил о желании эмигрировать

Еврокомиссия предупредила США об ответных мерах на автомобильные пошлины в $300 млрд

Первый в России детеныш полосатого варана появился в зоопарке Екатеринбурга

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 2 июля снизились

Под Москвой впервые за 50 лет обнаружен краснокнижный жук навозник весенний

Число заместителей министра труда и соцзащиты выросло до семи

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Собиравшийся в отставку глава МВД Германии сначала встретится с Меркель

Рубль снизился к доллару и евро на старте первых торгов недели

Цыганка убита в украинском Закарпатье

Киргизские пограничники задержали в горах группу российских альпинистов

Самолет "Таджик Эйр" вернулся в "Домодедово" из-за разгерметизации

Суд признал банкротом экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова

Митрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры Москвы

Митрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры МосквыГлава московского отделения партии понял, что не набирает необходимое для регистрации число голосов муниципальных депутатов Подробнее

Власти Узбекистана попытаются вернуть из Швейцарии средства Гульнары Каримовой

Усадьба XIX века сгорела на Псковщине

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F3Бразилия Бразилия– : –17:00Мексика Мексика17:008F4Бельгия Бельгия– : –21:00Япония Япония21:00