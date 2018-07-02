Партнер "Натали Турс" в Испании аннулировал брони компании

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Принимающий клиентов "Натали Турс" в Испании компания W2Meet в пятницу остановила сотрудничество с туроператором и начала аннулировать заказы, сообщил президент компании Владимир Воробьев в фейсбуке.

"В пятницу ближе к вечеру в связи с финансовыми разногласиями наш испанский партнер W2Meet остановил с нами сотрудничество и приступил к аннуляции заказов. Для того чтобы не создавать дополнительных проблем, были приняты решения остановить чартерные программы в Испанию и отказаться от мест по ряду направлений", - отметил он. "Соответствующая информация была оперативно доведена до рынка, что позволило избежать серьезных осложнений в аэропортах вылета, прилета и на курортах. Рейсы улетели с односторонней загрузкой, все туристы были вывезены домой. В течение недели будут вывезены туристы, остающиеся на курортах", - сообщил он.

"Компания в настоящий момент продолжает отправлять туристов на базе регулярных рейсов по всем направлениям, кроме Испании, где предполагается в кратчайшие сроки осуществить замену партнера. В связи с тем, что W2Meet реализовывал нам отели и по ряду других направлений, мы в оперативном режиме осуществляем замену этих отелей на отели от других поставщиков", - добавил глава "Натали Турс".

Просьба о поддержке

Воробьев также обратился за поддержкой к партнерам - принимающим компаниям в разных странах и российским турагентствам, попросив у них "понимания и терпения".

"За два дня ко мне обратились многие из Вас со словами поддержки и предложениями помощи. В эти непростые дни мы действительно в ней нуждаемся", - написал он.

"Нам нужна в первую очередь ваша вера в то, что компания с 25-летним опытом и самыми передовыми на российском рынке технологиями в состоянии справится вместе с вами с возникшими трудностями. Нам нужна поддержка агентств с продажами, без них ни один бизнес не сможет просуществовать долго. Нам нужна самоотверженная работа сотрудников в течение нескольких недель, пока мы вынуждены заниматься многочисленными корректировками. Нам нужно понимание и терпение партнеров в различных странах, которые сделали ставку на российский рынок и "Натали Турс" и которых мы не можем подвести", - отметил он.

По его словам, не подвести клиентов и компенсировать им потери можно только "объединив усилия сотрудников агентств, "Натали Турс", партнеров на курортах".

"Приношу извинения клиентам, родным, друзьям, сотрудникам "Натали Турс" и бизнес партнеров. Верю, что вместе мы сможем преодолеть трудности", - написал он.

Отмена чартерных программ

"Натали Турс" в пятницу сообщила своим агентствам, что начиная с 30 июня отменяет чартерные программы в шесть городов Испании, Италии и Турции. Воробьев объяснил это порталу "Интерфаксу" тем, что хочет сократить убытки, которые приносят компании недозагруженные чартерные рейсы. Он заверил, что вывозные рейсы оплачены, и туристы будут только вывозиться с курортов.

"Натали Турс" - один из старейших российских туроператоров, создан в 1992 году Воробьевым. Основным направлением деятельности компании была Испания. Сейчас, по словам Воробьева, туроператор отправляет туристов по 55-и направлениям. Долгое время компания занимала лидирующие позиции на туроператорском рынке, в некоторые годы она входила в пятерку крупнейших компаний этого профиля.