СМИ узнали о контактах Израиля и ХАМАС по решению гуманитарного кризиса в Газе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС ведут непрямые переговоры с целью решения гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Об опосредованных контактах между израильской стороной и контролирующей Газу группировкой ХАМАС сообщил посол Катара в секторе Мохаммед аль-Эмади.

"Мы потребовали от Израиля и американцев снять блокаду сектора Газа. Мы работаем над этим, но пока не достигли результата", - сказал катарский дипломат, которого цитирует в понедельник израильское издание Ynetnews.

По его данным, израильская сторона настаивает в качестве предварительного условия для участия в решении гуманитарного кризиса в секторе на возвращении ХАМАСом тел убитых израильских солдат и захваченных израильских граждан.

Гуманитарный кризис в Газе усугубился после начавшихся там три месяца назад протестных акций в секторе Газа под девизом "Великий марш возвращения". За время этих столкновений с израильтянами погибли свыше ста палестинцев, тысячи пострадали от пуль и слезоточивого газа.

Израильтяне отвергают обвинения в "непропорциональном" применении силы против палестинских демонстрантов.

На прошлой неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман договорился с руководством Кипра по вопросу о строительстве на Кипре для сектора Газа морского порта. Управлять им будет Кипр, контролировать его деятельность - Израиль.