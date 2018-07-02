Вандалы уничтожили бюст Александра Пушкина в Львовской области Украины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В городе Золочев Львовской области Украины вандалы сбросили с постамента бюст Александра Пушкина, сообщил мэр Золочева Игорь Грынькив.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину", - написал Грынькив в своем фейсбуке.

Он сообщил, что готовит обращение в полицию и опубликовал фотографии, на которых видно, что бюст получил повреждения при падении и ударе о плитку пешеходной дорожки.

Мэр также сообщил, что они с депутатами горсовета недавно обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и планируют вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

Депутаты также выступили с инициативой о переименовании улицу А.С.Пушкина в улицу Бориса Золтоника, однако был проведен опрос и община высказалась против.

"Так сейчас улица носит имя российского поэта. Так же планировали обсуждения переименования сквера", - написал он.