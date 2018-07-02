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Южная Корея снизила максимально допустимое время работы до 52 часов в неделю

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Южная Корея с 1 июля сократила максимально допустимую продолжительность рабочего времени с 68 часов до 52 часов в неделю, сообщает агентство "Рёнхап".

При этом нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю, оставшиеся 12 часов в неделю - сверхурочные.

По оценкам Корейского института экономических исследований, изменения в законодательстве будут стоить бизнесу около 12 трлн южнокорейских вон ($11 млрд) в год.

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Сокращение максимальной продолжительности рабочей недели было одним из важнейших предвыборных обещаний южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Новая гибкая система предполагает постепенное снижение среднего времени работы до 40 часов в неделю. Для этого тем, кто много перерабатывает в течение определенного периода, будут предоставляться дополнительные отгулы и выходные.

Ранее Мун Чжэ By реализовал самое значительное повышение минимального размера оплаты труда в стране с 2000 года - на 16%.

Правящая Демократическая партия выразила надежду на то, что снижение трудовой нагрузки повысит как качество жизни граждан, так и их производительность. Кроме того, власти призвали крупные компании наращивать число рабочих мест, поскольку 52-часовая рабочая неделя создает дополнительные возможности найма.

Новый норматив обязателен для компаний с численностью штата 300 и более работников, а также для всех госучреждений. Им предоставлен 6-месячный льготный период, в течение которого работодатели, не соблюдающие данное правило, будут освобождены от взысканий. Между тем оппозиционные партии считают такой срок слишком небольшим и предлагают продлить его до одного года.

После истечения льготного периода нарушителям грозит тюремное заключение на срок до двух лет или штраф на сумму до 20 млн вон (почти $18 тыс.).

К 2021 году правила будут распространены и на предприятия меньшего размера. Исключения будут сделаны лишь для пяти незаменимых отраслей, включая транспорт и здравоохранение.

В 2017 году граждане Южной Кореи отработали в среднем 2 024 часа каждый. В группе стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) только Мексика обходит Южную Корею по этому показателю. Однако переработки не повышают производительность труда, которая в обеих странах близка к минимальному уровню в ОЭСР.

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Теги: Южная Корея

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