В Хельсинки перед встречей Путина с Трампом взлетели цены на отели

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Цены в отелях Хельсинки стремительно выросли после того, как стало известно о встречев столице Финляндии президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая пройдет 16 июля.

Ожидается, что 15-17 июля стоимость номеров в отелях может подняться в среднем на 200 евро за ночь по сравнению с ценами неделей ранее, подсчитала газета Helsingin Sanomat.

Так, в Original Sokos Hotel цена за номер определена в 444 евро за ночь 15-17 июля, в то время как неделей ранее, 8-10 июля, она составляла 244 евро. В Nordic Choice Hotels цена подскочит с 190 до 370 евро, в Hotell Kamp - c 301 до 577 евро. Отели Skandic и Hilton по состоянию на 1 июля о ценах еще не сообщили.

Маркетинговая компания Helsinki Marketingin подсчитала, что в город в эти дни в связи с предстоящим саммитом прибудет около двух тысяч иностранцев. Как отметила исполнительный директор компании Лаура Аалло, подсчеты базируются на данных о подобных мероприятиях, проходивших ранее. По ее словам, в основном приезжими будут представители зарубежных СМИ.