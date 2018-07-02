В Киеве арестовали похитителей сына ливийского дипломата

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум похитителям 26-летнего сына ливийского дипломата. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры украинской столицы в понедельник.

"На протяжении дня похитители удерживали мужчину с целью получения выкупа за его освобождение. Не получив выкуп, (...) освободили заложника. В дальнейшем благодаря оперативному реагированию столичных правоохранителей похитителей задержали", - говорится в сообщении.

"Ими оказались двое граждан Египта, 1980 и 1996 г.р. Им объявлено о подозрении по части 2 статьи 146 (похищение человека), части 2 статьи 189 (вымогание) Уголовного кодекса Украины и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. За совершенное иностранцам угрожает до 7 лет лишение свободы", - добавили в прокуратуре.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщалось, днем 25 июня в дежурную часть Шевченковского управления полиции Киева начали поступать сообщения от очевидцев о том, что на Тургеневской улице двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия. В Киеве ввели план "Перехват".

Похищенный оказался сыном финансового атташе посольства Ливии на Украине. Сотрудники полиции установили его местонахождение в день похищения, у него были зафиксированы незначительные телесные повреждения.