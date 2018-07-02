Военные РФ продолжили выводить мирных жителей из южной зоны деэскалации в Сирии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - За сутки более 5,7 тыс. мирных жителей выведены с подконтрольной боевикам юго-западной зоны деэскалации, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки через четыре пункта пропуска с подконтрольной боевикам территории Юго-западной зоны деэскалации выведено 5796 мирных жителей, 428 из них направлены в лагеря беженцев "Джебаб" и "Рсас" (провинции Деръа)", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что "несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия".

Цыганков уточнил, что на большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря этому из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 70 966 жителей Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки к родным очагам возвратилось 111 человек, добавил.Цыганков.