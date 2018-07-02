Новый президент Мексики рассказал об уважительном отношении Трампа

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор остался доволен от телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

"Я принял звонок от Дональда Трампа, мы разговаривали в течение получаса. Я предложил ему выработать всеобъемлющее соглашение, а также реализовать проекты развития, которые способствовали бы созданию рабочих мест в Мексике, и через это, сократили бы миграцию и улучшили бы ситуацию в сфере безопасности", - написал Лопес Обрадор в своем твиттере.

"Отношение было уважительным, теперь будут общаться наши представители", - прокомментировал телефонную беседу с Трампом избранный президент Мексики.

Ранее президент США в своем твиттере поздравил Лопеса Обрадора с победой на президентских выборах.