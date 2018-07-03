Что случилось этой ночью: вторник, 3 июля

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп хочет поговорить с Владимиром Путиным один на один перед тем, как начнется саммит Россия - США. Об этом узнал телеканал CNN.

- Весь Баку и близлежащие города остались без электроэнергии. Причиной стала авария на местной ГЭС из-за аномальной жары. Власти восполнят потери с помощью России и Грузии.

- Полиция Великобритании выявила двух подозреваемых в деле о покушении на Сергея Скрипаля. Они "почти наверняка имеют тесные связи с Россией".

- Пять кандидатов в мэры Москвы смогли набрать необходимое число подписей муниципальных депутатов.