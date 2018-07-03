Арест соратника вице-президента Афганистана вызвал массовые протесты

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В административном центре северо-западной афганской провинции Фарьяб во вторник утром начались массовые волнения сторонников арестованного военного лидера партии Национальное исламское движение (НИДА) Низамуддина Кайсари, сообщают местные СМИ.

По их данным, в городе Маймана протестующие блокировали военный гарнизон, главные дороги города и требуют освобождения Кайсари.

Штаб 209-го армейского корпуса "Шахин" сообщил, что он был арестован накануне вечером "за агрессивное поведение" в ходе военного совещания с участием первого замначальника Генштаба Вооруженных сил Афганистана Абдул Хамида Хамида.

Во время совещания, на котором обсуждались меры по стабилизации военно-политической ситуации в регионе и борьбе с антиправительственными вооруженными группами, Кайсари назвал присутствующих предателями, угрожал их повесить и сжечь административные здания. После кратковременного столкновения Кайсари и его телохранители были арестованы спецназом армии, говорится в сообщении.

Как сообщил телеканал "Толо", в результате перестрелки четверо телохранителей политика были убиты, а трое получили ранения.

Кайсари, который является спецпредставителем в провинции Фарьяб лидера НИДА, вице-президента Афганистана генерала Абдулрашида Дустума, в последнее время не раз публично резко критиковал главу республики Ашрафа Гани и руководство силовых структур за бездействие, которое, по его мнению, привело к активизации экстремистов и захвату ими значительных территорий.