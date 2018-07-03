Сотрудницу английской больницы арестовали по делу об убийстве восьми младенцев

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сотрудницу больницы в английском Честере (Countess of Chester Hospital) арестовали по подозрению в убийстве восьми младенцев и покушении на убийство еще шести, сообщает "Би-би-си".

В настоящее время полиция расследует дело о смерти 17 новорожденных в послеродовом отделении больницы с марта 2015 года по июль 2016 года. Кроме того, к делу относятся 15 нелетальных случаев.

Какой пост занимает арестованная, которую СМИ называют медработником, не уточняется.

Ранее больница сообщила о "повышенном количестве смертей младенцев и инцидентов с ними" в период с июня 2015 года по июль 2016 года и прекратила принимать детей, рожденных на сроке менее 32 недель.