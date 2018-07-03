Главные новости
ЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"В миреНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада водыМоскваКрасовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра Москвы
В мире

Сотрудницу английской больницы арестовали по делу об убийстве восьми младенцев

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сотрудницу больницы в английском Честере (Countess of Chester Hospital) арестовали по подозрению в убийстве восьми младенцев и покушении на убийство еще шести, сообщает "Би-би-си".

В настоящее время полиция расследует дело о смерти 17 новорожденных в послеродовом отделении больницы с марта 2015 года по июль 2016 года. Кроме того, к делу относятся 15 нелетальных случаев.

Какой пост занимает арестованная, которую СМИ называют медработником, не уточняется.

Ранее больница сообщила о "повышенном количестве смертей младенцев и инцидентов с ними" в период с июня 2015 года по июль 2016 года и прекратила принимать детей, рожденных на сроке менее 32 недель.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Честер
В мире
Найденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада водыНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада воды
Единственная альтернатива для подростков пока - плыть к спасению под водойПодробнее
 Британская полиция заявила о прорыве в расследовании покушения на СкрипалейБританская полиция заявила о прорыве в расследовании покушения на Скрипалей
Полицейские утверждают, что подозреваемые сейчас находятся в РоссииПодробнее
 CNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на одинCNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на один
Встречи руководителей стран разного уровня пройдут в ФинляндииПодробнее
 В Белом доме заявили, что снимут санкции только при отказе России от КрымаВ Белом доме заявили, что снимут санкции только при отказе России от Крыма
Пресс-секретарь Белого дома настаивает, что Вашингтон не признает присоединения полуострова к РФПодробнее
Спасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере ТаиландаСпасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере Таиланда
Юные футболисты оказались заблокированы в затопленной пещере около десяти дней назадПодробнее
 США призвали Великобританию увеличить расходы на оборонуСША призвали Великобританию увеличить расходы на оборону
Шеф Пентагона напомнил, что недавно на такой шаг решилась ФранцияПодробнее
 Соперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиСоперники признали победу Обрадора на выборах президента Мексики
Кандидат от коалиции левых сил обошел остальных с большим отрывомПодробнее
 Власти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевыВласти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевы
Учения не связаны с состоянием здоровья Елизаветы II, это лишь отработка планаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"В миреНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада водыМоскваКрасовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра МосквыВ миреБританская полиция заявила о прорыве "деле Скрипаля"МоскваВ Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформыВ РоссииВ Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентам

Бышовец назвал команду Колумбии фаворитом в матче с Англией

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 4 июля

Во "Внуково" экстренно сел чартер из Турции с российскими туристами

Сергей Иванов предложил скупать макулатуру у населения

Фонд национального благосостояния в июне увеличился на 912 млрд рублей

Полиция опровергла перекрытие Никольской улицы из-за подозрительной сумки

Эмир Катара собрался посетить Москву

Сотрудницу английской больницы арестовали по делу об убийстве восьми младенцев

ФАС завела дело против ЦУМа из-за его рекламы "лучшего выбора"

ФСБ попросила суд прекратить дело ректора университета Бонч-Бруевича

Красовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра Москвы

Красовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра МосквыРанее из предвыборной гонки по той же причине выбыл оппозиционер Илья Яшин Подробнее

Почти 30 населенных пунктов в Сирии перешли на сторону властей

Кандидат в мэры от "Справедливой России" Свиридов сдал подписи в избирком Москвы

В РФ началась работа по созданию лунного взлетно-посадочного модуля

Число стобалльников на ЕГЭ в этом году выросло на 22%

Вылет самолета Royal Flight из Москвы в Тунис задержали на 10 часов

Viber в течение года запустит в РФ поддержку криптовалюты Rakuten

Глава Рособрнадзора предложил "Шанинке" обратиться в суд

Власти пообещали помочь жителям Кубани восстановить дома после града

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F7Швеция Швеция– : –17:00Швейцария Швейцария17:008F8Колумбия Колумбия– : –21:00Англия Англия21:00