ЮНИСЕФ сообщил о более чем двух тысячах погибших в Йемене детей за три года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Конфликт между повстанцами-хуситами и правительственными силами в Йемене с 2015 года унес жизни 2,2 тыс. детей года, еще 3,4 тыс. детей получили ранения и травмы, говорится в заявлении главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Хенриетты Фор, опубликованном во вторник на сайте организации.

"И это лишь те цифры, которые нам удалось подтвердить. Реальные цифры могут быть гораздо выше", - заявила Фор.

При этом в ЮНИСЕФ отметили сложную гуманитарную ситуацию в йеменском городе Ходейда. "В Ходейде пять тысяч семей покинули свои дома за последние две недели. В Ходейде, как и по всей стране, необходимость мира никогда не была настолько острой. Как стороны конфликта, так и те, кто имеет на них влияние, должны прикладывать больше усилий в сфере дипломатии, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в стране и возобновить переговоры о прекращении огня", - подчеркнула глава ЮНИСЕФ. По словам Фор, в ряде районов Ходейды временно отсутствует электричество, а также наблюдаются трудности с доступом к воде.

Глава ЮНИСЕФ отметила, что сотрудники организации оказывают пострадавшим от конфликта детям посильную помощь - как врачебную, так и психологическую. "Специалисты ЮНИСЕФ присутствуют в Адене, Сане, Иббе, Ходейде и Сааде. Команда специалистов состоит из более чем 250 человек, большинство из них - уроженцы Йемена, которые прилагают усилия для защиты детей в то время, когда сами вынуждены бороться с ежедневными вызовами в зоне боевых действий", - добавила Фор.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

В июне этого года в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили, что поток беженцев усиливается из зоны боевых действий в районе Ходейды. Там подчеркнули, что за первые недели июня более 30 тысяч жителей Ходейды и одноименной провинции покинули свои дома.