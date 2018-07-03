В Литве отказали компании в строительстве дата-центра из-за возможной связи с РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Главный административный суд Литвы согласился с выводами литовской разведки и признал угрозу для национальной безопасности в строительстве дата-центра близ Вильнюса из-за предполагаемых связей его владельцев с российскими спецслужбами, сообщает во вторник агентство BNS.

Как говорится в постановлении суда, развивающая проект дата-центра близ Вильнюса компания Arcus Novus и ее крупнейший акционер - датская SatGate Holding через прямых и косвенных акционеров связаны с российскими спецслужбами, поэтому представляют угрозу национальной безопасности Литвы.

Суд 27 июня отклонил жалобы SatGate Holding, Arcus Novus и ее дочерней компании, занимающейся проектом базы данных AmberCore DC, в которых компании стремились аннулировать неблагоприятные для них выводы государственной комиссии. Аналогичные решения в начале этого года принял и Вильнюсский окружной административный суд, отмечает BNS.

В постановлении суда говорится о том, что у Arcus Novus есть представляющие риск связи с российскими спецслужбами. "По этой причине нет правовых оснований для признания того, что компания соответствует интересам национальной безопасности", - говорится в постановлении Главного административного суда Литвы.

В постановлении отмечается, что у Arcus Novus и SatGate Holding есть прямые связи с гражданином России Валерием Аветисьянцом. "По причине связей этого лица с российскими службами безопасности и разведки создаются угрозы национальной безопасности", - отмечается в документе.

Правительственная комиссия по соответствию потенциальных участников интересам безопасности Литвы, опираясь на публичную и секретную информацию департамента госбезопасности, дважды - в 2016 и в 2017 годах - дала негативную оценку проекту компании Arcus Novus.

"Угрозу нацбезопасности повышает и то, что В.А. (Аветисьянц - BNS) ранее работал в российских компаниях, которые напрямую связаны с правоохранительными и властными органами РФ", - отмечал литовский департамент госбезопасности (ДГБ), который цитируется в определении суда.

По данным ДГБ, в 2006-2009 годах Аветисьянц был директором дочерней компании "Газпрома" в Калининградской области "Газпромкомлектация", в 2009-2014 годах - учредителем и замдиректора калининградского таможенного посредника "Газинвест групп".

В обнародованном в 2017 году открытом отчете ДГБ Литвы предупредило, что российские спецслужбы якобы располагают огромными мощностями для проведения кибервзломов в Литве, а инфраструктура республики якобы используется для кибератак во всем мире, отмечает агентство BNS. По данным ДГБ, угрозу национальной безопасности представляют и намерения соединить дата-центр оптоволоконными линиями с литовскими сетями телекоммуникаций, а через них и с другими странами Евросоюза и Россией. Департамент отмечает опасность того, что российские спецслужбы могут оказывать влияние на литовские телекоммуникационные сети, а территория Литвы может использоваться для враждебных киберопераций против третьих стран.

Тем временем, руководитель Arcus Novus Тадас Томскус заявил во вторник агентству BNS, что пока не ознакомился с определениями суда, поэтому не может их комментировать. По его словам, акционеры компании будут решать вопрос о будущем проекта, однако пока решения не приняты.

Arcus Novus является членом Литовской аэрокосмической ассоциации, Томкус - председатель ассоциации. Предприятие участвовало в создании Литвой первых искусственных спутников Земли LitSat-1 и LituanicaSAT-1.