Главные новости
ЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"В миреНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада водыМоскваКрасовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра Москвы
В мире

В Литве отказали компании в строительстве дата-центра из-за возможной связи с РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Главный административный суд Литвы согласился с выводами литовской разведки и признал угрозу для национальной безопасности в строительстве дата-центра близ Вильнюса из-за предполагаемых связей его владельцев с российскими спецслужбами, сообщает во вторник агентство BNS.

Как говорится в постановлении суда, развивающая проект дата-центра близ Вильнюса компания Arcus Novus и ее крупнейший акционер - датская SatGate Holding через прямых и косвенных акционеров связаны с российскими спецслужбами, поэтому представляют угрозу национальной безопасности Литвы.

Суд 27 июня отклонил жалобы SatGate Holding, Arcus Novus и ее дочерней компании, занимающейся проектом базы данных AmberCore DC, в которых компании стремились аннулировать неблагоприятные для них выводы государственной комиссии. Аналогичные решения в начале этого года принял и Вильнюсский окружной административный суд, отмечает BNS.

В постановлении суда говорится о том, что у Arcus Novus есть представляющие риск связи с российскими спецслужбами. "По этой причине нет правовых оснований для признания того, что компания соответствует интересам национальной безопасности", - говорится в постановлении Главного административного суда Литвы.

В постановлении отмечается, что у Arcus Novus и SatGate Holding есть прямые связи с гражданином России Валерием Аветисьянцом. "По причине связей этого лица с российскими службами безопасности и разведки создаются угрозы национальной безопасности", - отмечается в документе.

Правительственная комиссия по соответствию потенциальных участников интересам безопасности Литвы, опираясь на публичную и секретную информацию департамента госбезопасности, дважды - в 2016 и в 2017 годах - дала негативную оценку проекту компании Arcus Novus.

"Угрозу нацбезопасности повышает и то, что В.А. (Аветисьянц - BNS) ранее работал в российских компаниях, которые напрямую связаны с правоохранительными и властными органами РФ", - отмечал литовский департамент госбезопасности (ДГБ), который цитируется в определении суда.

По данным ДГБ, в 2006-2009 годах Аветисьянц был директором дочерней компании "Газпрома" в Калининградской области "Газпромкомлектация", в 2009-2014 годах - учредителем и замдиректора калининградского таможенного посредника "Газинвест групп".

В обнародованном в 2017 году открытом отчете ДГБ Литвы предупредило, что российские спецслужбы якобы располагают огромными мощностями для проведения кибервзломов в Литве, а инфраструктура республики якобы используется для кибератак во всем мире, отмечает агентство BNS. По данным ДГБ, угрозу национальной безопасности представляют и намерения соединить дата-центр оптоволоконными линиями с литовскими сетями телекоммуникаций, а через них и с другими странами Евросоюза и Россией. Департамент отмечает опасность того, что российские спецслужбы могут оказывать влияние на литовские телекоммуникационные сети, а территория Литвы может использоваться для враждебных киберопераций против третьих стран.

Тем временем, руководитель Arcus Novus Тадас Томскус заявил во вторник агентству BNS, что пока не ознакомился с определениями суда, поэтому не может их комментировать. По его словам, акционеры компании будут решать вопрос о будущем проекта, однако пока решения не приняты.

Arcus Novus является членом Литовской аэрокосмической ассоциации, Томкус - председатель ассоциации. Предприятие участвовало в создании Литвой первых искусственных спутников Земли LitSat-1 и LituanicaSAT-1.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Литва, Arcus Novus
В мире
Найденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада водыНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада воды
Единственная альтернатива для подростков пока - плыть к спасению под водойПодробнее
 Британская полиция заявила о прорыве в расследовании покушения на СкрипалейБританская полиция заявила о прорыве в расследовании покушения на Скрипалей
Полицейские утверждают, что подозреваемые сейчас находятся в РоссииПодробнее
 CNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на одинCNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на один
Встречи руководителей стран разного уровня пройдут в ФинляндииПодробнее
 В Белом доме заявили, что снимут санкции только при отказе России от КрымаВ Белом доме заявили, что снимут санкции только при отказе России от Крыма
Пресс-секретарь Белого дома настаивает, что Вашингтон не признает присоединения полуострова к РФПодробнее
Спасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере ТаиландаСпасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере Таиланда
Юные футболисты оказались заблокированы в затопленной пещере около десяти дней назадПодробнее
 США призвали Великобританию увеличить расходы на оборонуСША призвали Великобританию увеличить расходы на оборону
Шеф Пентагона напомнил, что недавно на такой шаг решилась ФранцияПодробнее
 Соперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиСоперники признали победу Обрадора на выборах президента Мексики
Кандидат от коалиции левых сил обошел остальных с большим отрывомПодробнее
 Власти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевыВласти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевы
Учения не связаны с состоянием здоровья Елизаветы II, это лишь отработка планаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"В миреНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада водыМоскваКрасовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра МосквыВ миреБританская полиция заявила о прорыве "деле Скрипаля"МоскваВ Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформыВ РоссииВ Думе разъяснили инициативу о причислении физлиц к СМИ-иноагентам

Пожар на складе ТЦ в Краснодаре локализован на площади в 1000 кв. метров

Первый москвич получил 400 баллов на ЕГЭ

По делу о теракте в петербургском метро потерпевшими признаны 112 человек

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении НДС

Источник сообщил о скором прекращении полномочий МАК в России и ЕАЭС

Источник сообщил о скором прекращении полномочий МАК в России и ЕАЭСРасследованием авиакатастроф займется новая организация Подробнее

Виновник резни на Горьковском автозаводе отправлен на принудительное лечение

ЕСПЧ отказал РФ в пересмотре решения о выплатах трем фигурантам "болотного дела"

Ирак начал строить заграждения на границе с Сирией

Пожар в ТЦ Краснодара охватил 800 кв. метров складов

Более 600 грузовиков скопились на границе Грузии с РФ

Суд в Петрозаводске возобновил допрос свидетелей по делу о гибели детей на Сямозере

Лидера карельского "Мемориала" Дмитриева обвинили в насилии над приемной дочерью

ФИДЕ зарегистрировала Дворковича кандидатом в президенты федерации

Слуцкий анонсировал еще две встречи депутатов Госдумы с американскими парламентариями

Трассу "Силы Сибири" пришлось сместить из-за обнаруженного месторождения апатитов

Экс-главу Минтранса предложили включить в совет директоров "Аэрофлота"

Барщевский стал членом Мосгоризбиркома

В Литве отказали компании в строительстве дата-центра из-за возможной связи с РФ

Прокуратура потребовала заблокировать доступ к книге идеолога СС в университете Макарова

Прокуратура потребовала заблокировать доступ к книге идеолога СС в университете Макарова"Вера и действие для Гитлерюгенд" бригаденфюрера СС Гельмута Стеллрихта" оказалась доступна с компьютеров в библиотеке петербургского вуза Подробнее

Отсидевшая пять лет дагестанская правозащитница вышла из колонии

Сотрудники Сбербанка попались на хищении у VIP-клиента 40 млн рублей

ВМФ и руководство Черноморского флота решит, ремонтировать ли крейсер "Москва"

Туроператор DSBW-Tours объявил об остановке деятельности

Экс-президента Армении Кочаряна вызвали на допрос

В Израиле сообщили о взрыве на военной базе близ сирийского города Деръа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F7Швеция Швеция0 : 0Идет второй таймШвейцария ШвейцарияИдет второй таймонлайн8F8Колумбия Колумбия– : –21:00Англия Англия21:00