Баку вновь остался без света

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В центральных районах Баку опять возникли проблемы с электроэнергией. Причины нового отключения электроснабжения неизвестны.

Позже выяснилось, что проблемы с обеспечением электроэнергией возникли и в других городах и районах Азербайджана.

"Вновь возникли проблемы с обеспечением электроэнергией городов и районов Азербайджана, но проблема в данном случае не в Мингечевире. В настоящее время ведется расследования по выяснению причин новой аварии",- сообщил "Интерфаксу" руководитель отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции.

По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Создана госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС.