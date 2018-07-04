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Трамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборы

США не признают попытку "аннексировать Крым", заявили в Белом доме

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не сомневается в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

"Он не сомневался в этом. Президент ясно дал понять, и он много раз говорил, что считает, что Россия вмешалась в наши выборы. Он сказал, что (президент РФ) Владимир Путин придерживается своей позиции на этот счет", - сказал Гидли журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать новый отчет комитета сената конгресса США по разведке.

На вопрос представителей СМИ о позиции президента США по Крыму, Гидли ответил: "Мы не признаем попытку России аннексировать Крым".

Во вторник комитет сената конгресса США по разведке опубликовал несекретный отчет комитета, в котором поддержал сделанные в 2017 году выводы разведслужб о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года и продолжает прилагать усилия с целью подрыва демократии в США.

Ранее Трамп сообщил, что на предстоящих в июле переговорах с Владимиром Путиным он намерен обсудить как крупные международные проблемы, так и тему предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. "Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в наши выборы", - пояснил он.

На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: "Посмотрим".

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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Теги: Россия, США

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