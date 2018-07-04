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Госдеп опроверг предположения о планах встречи Помпео и Лаврова

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - У государственного секретаря США Майка Помпео во время его ближайшего турне пока не запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявила во вторник представитель государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Будет ли встреча на полях? Нет, ничего такого пока не запланировано, по крайней мере, на данный момент", - сказала она в ходе брифинга.

Ранее во вторник госдепартамент США анонсировал деловые поездки Помпео в КНДР, Японию, Вьетнам, ОАЭ и Брюссель. В распространенном сообщении говорилось, что с 5 по 9 июля американский госсекретарь посетит Пхеньян, Токио и Ханой, а с 9 по 10 июля будет находиться в Абу-Даби.

Кроме того, 10-12 июля Помпео будет сопровождать президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе.

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Теги: США, Россия

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