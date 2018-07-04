В госдепе США отказались предлагать Пхеньяну график денуклеаризации

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - США пока не намерены предлагать КНДР временной график осуществления денуклеаризации, заявила журналистам на брифинге официальный представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт.

В ответ на просьбу прокомментировать высказывание советника президента по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Вашингтон планирует добиться от КНДР ликвидации ее ракетно-ядерной программы в течение года, Нойерт сказала: "Что касается временного графика, я знаю, что некоторые индивидуумы о таком графике говорили. Мы не собираемся такой график предлагать".

Нойерт отказалась комментировать сообщения о том, что американская разведка располагает данными о попытках Пхеньяна ввести США в заблуждение относительно реального количества его ядерных вооружений и объектов.

"Мы не обсуждаем вопросы, связанные с разведывательными данными", - сказала она, добавив, что правительство США пристально следит за Северной Кореей.

Как сообщалось, конкретные вопросы денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с договоренностями сингапурского саммита КНДР - США будут обсуждаться американским госсекретарем Майком Помпео в ходе его визита в КНДР 5 июля.