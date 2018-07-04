Что случилось этой ночью: среда, 4 июля

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека госпитализированы в критическом состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества недалеко от Солсбери в Великобритании. В марте там, как утверждает официальный Лондон, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены химическим веществом "Новичок".

- В Белом доме подтвердили позицию Трампа о предполагаемом вмешательстве России в США: американский президент уверен, что оно Москва вмешалась в выборы. Этот вопрос Трамп хочет обсудить во время встречи с Владимиром Путиным.

- Сборная Англии в серии послематчевых пенальти обыграла команду Колумбии и стала последней командой, прошедшей в четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2018. Первыми в 1/4 финала встретятся Уругвай и Франция, сборная России сыграет 7 июля против команды Хорватии.